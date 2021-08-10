مستند.. الكاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً رسمياً إلى الوداد المغربي ليطالبه بتسوية أموره المالية قبل أن يتم استبعاده من النسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي طالب الوداد بإرسال مستحقات اللاعب النيجيري شيسوم شيكاتارا قبل يوم 15 أغسطس الجاري، قبل اتخاذ قرار باستبعاد النادي المغربي.

ويشمل قرار "كاف" بعض القرارات التأديبية ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم نظراً لمنحه رخصة الأندية للوداد رغم عدم السداد.

ويحاول الوداد المغربي العودة من جديد للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ودع أخر نسختين من نصف النهائي.