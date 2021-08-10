المصري يتلقى خطاباً للمشاركة في الكونفدرالية بسبب "الجدارة الرياضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي المصري، مساء اليوم الإثنين،تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للمشاركة في النسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتأتي مشاركة المصري في الكونفدرالية، وذلك وفقًا لمبدأ الجدارة الرياضية بعد نجاح الفريق في احتلال المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 46 نقطة حتى الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاتحادات الوطنية لارسال أسماء الفرق المشاركة بالبطولة وهو غدا الثلاثاء العاشر من أغسطس الجاري ، وهو المركز الذي ضمن المصري احتلاله منفردًا دون النظر لباقي نتائج الفرق المنافسة.

وتقرر مشاركة الفريق صاحب المركز الرابع رفقة المصري في الكونفدرالية، وهو الذي يحتله الآن بيراميدز برصيد 43 نقطة من 29 مباراة، لكنه مهدد بفقدانه قبل يوم التسجيل.

وانحصرت المنافسة بين الاتحاد وبيراميدز للفوز بالمقعد الثاني المؤهل إلى الكونفدرالية، حيث يملك بيراميدز 43 نقطة في المركز الرابع المؤهل في حالة تعادل أو خسارة الاتحاد أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويملك فريق الاتحاد 41 نقطة بالمركز السادس وفي حال فوزه على الزمالك سيصل إلى 44 نقطة ويتأهل رفقة المصري إلى الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل.