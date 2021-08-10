الميركاتو الصيفي 2021 | روما يتغلب على ارسنال واتلانتا ويقترب من ضم مهاجم تشيلسي

تغلب نادي روما على اتلانتا وارسنال في سباق التعاقد مع مهاجم تشيلسي تامي أبراهام، ويقترب بشدة من ضمه خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليحل مكان إدين دجيكو في تشكيلة جوزيه مورينيو.

وأبدى كل من روما، واتلانتا من إيطاليا، وارسنال، ووست هام من إنجلترا، اهتمامًا بضم المهاجم المولود بمدينة لندن، الذي يرغب في مغادرة ستامفورد بريدج بعدما تضاءلت فرصه في تشيلسي باقتراب قدوم روميلو لوكاكو من انتر ميلان مقابل 115 مليون يورو.

وبحسب ما ورد في العديد من التقارير الإيطالية، فإن اتلانتا كان أول المنسحبين من صفقة التعاقد مع تامي أبراهام، حيث كان يرغب في ضمه لتعويض الرحيل المتوقع لمهاجمه دوفان زاباتا نحو انتر ميلان الذي يرغب هو الآخر في سد فجوة روميلو لوكاكو.

وانحصر الصراع بين روما، ارسنال، ووست هام يونايتد، قبل أن يعلن الصحفي الإيطالي الموثوق “جيانلوكا دي مارزيو”، اقتراب تامي أبراهام من الإنضمام إلى كتيبة المدرب جوزيه مورينيو خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي خطوة نادي روما بالتعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا، بعد اقتراب رحيل مهاجمه البوسني “إدين دجيكو” نحو انتر ميلان نظير أقل من مليوني يورو.

وكشفت مصادر مقربة من نادي روما، صيغة التعاقد مع تامي أبراهام، حيث سينضم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع بند أحقية الشراء مقابل 35 إلى 40 مليون يورو.

أبراهام الذي يتبقى في عقده مع تشيلسي عامين، رفض المغادرة في الموسم الماضي نحو أستون فيلا بعد التعاقد مع تيمو فيرنر، وقرر البقاء مع فرانك لامبارد والمنافسة على مركز أساسي، قبل أن يأتي توماس توخيل الذي بدأ في استبعاده من التشكيلة الأساسية وحتى من على دكة البدلاء بالتدريج.

وسجل أبراهام 12 هدفًا وصنع ستة اهداف في 32 مباراة في جميع المسابقات مع بطل أوروبا الموسم الماضي وهي أرقام جيدة لمهاجم ليس الخيار الأول في فريقه، ولذلك من المتوقع تألقه مع نادي روما في تجربة جديدة هي الأولى له خارج الدوري الإنجليزي.