الميركاتو الصيفي 2021 | العين يتغلب على الاهلي في الصراع على سفيان رحيمي

حسم نادي العين الإماراتي صفقة الجناح المغربي سفيان رحيمي لصالحه بعد توصله لاتفاق مبدئي مع الرجاء الرياضي المغربي قبل تمكن بطل أفريقيا، الاهلي المصري، من ضمه لأسباب مادية.

وتوصلت إدارة نادي العين إلى اتفاق كامل مع نظرائهم في الرجاء المغربي، يقضي بانتقال المهاجم المغربي المتألق خلال الميركاتو الصيفي 2021 نظير 3 ملايين دولار.

ومن المنتظر تقديم اللاعب لوسائل الإعلام الإماراتية عقب انتهاء مشاركته في نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية، والمقرر له يوم 21 أغسطس الجاري بين الرجاء وإتحاد جدة في مدينة الرباط.

وسيكمل رحيمي عقد الرباعي الأجنبي في صفوف نادي العين، بجانب المهاجم التوغولي “لابا كودجو” ووسط الميدان الارجنتيني “كرستيان جوانكا” القادم من الشباب السعودي، والمدافع التونسي “ياسين مرياح” القادم من اولمبياكوس اليوناني هذا الصيف.

وقدم سفيان رحيمي أداءً متميزاً رفقة نادي الرجاء البيضاوي المغربي منذ التحاقه بالفريق الأول قبل 4 أعوام، حيث ساعده على حصد لقبين ببطولة كأس الكونفدرالية بالاضافة إلى لقب في كأس العرش المغربي ولقب في الدوري المغربي، ليصل اللاعب إلى المنتخب المغربي الأول تحت قيادة البوسني وحيد خاليلوزيتش.

ولفت رحيمي أنظار أبرز الأندية العربية من قبيل الأهلي المصري والعين الاماراتي ومواطنه شباب الأهلي دبي خلال تواجده مع الرجاء في البطولة المغربية وكذا دوري أبطال أفريقيا 2020 وكأس محمد السادس للأندية العربية 2021، قبل أن يحسم فريق المدرب الاوكراني “سيرجي ريبيروف” الصفقة.