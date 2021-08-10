فياريال يمنح جيرارد مورينو عقدًا تاريخيًا على طريقة برونو سوريانو!

منحت إدارة فياريال المهاجم الدولي الاسباني جيرارد مورينيو عقدًا تاريخيًا على طريقة أسطورة خط الوسط برونو سوريانو، مدته 6 سنوات قادمة رغم احتفاله بعيد ميلاده ال29 مطلع أبريل الماضي.

ووقع جيرارد مورينو مع فياريال على عقد مدته 3 سنوات إضافية على عقده القديم الذي كان سينتهي في يونيو 2023، ليُمدد علاقته بفريق طفولته حتى عام 2027، تمامًا مثلما سبق وفعل قائد الغواصات الصفراء المعتزل «برونو سوريانو» عندما وافق على عرض رئيس النادي «فرناندو رويج» على تمديد عقده عام 2012 لمدة 8 سنوات، ليعتزل على ملعب لا سيراميكا في صيف 2020.

وفاز جيرارد مورينو خلال الموسمين الماضيين 2020/2019 و2021/2020 بجائزة أفضل هداف محلي في الدوري الاسباني والتي تحمل اسم الهداف التاريخي للمسابقة «تيلمو زارا» أسطورة نادي أثلتيك بلباو.

وسجل ابن أكاديمية فياريال ما مجموعه 49 هدفًا في 98 مباراة بـ الدوري الاسباني خلال المواسم الثلاثة الماضية من بعد عودته إلى صفوف الفريق الأصفر قادمًا من إسبانيول، والذي مثله في 107 مباراة بالليجا سجل خلالهم 36 هدفًا.