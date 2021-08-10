كيف تتابع الدوري الايطالي بعد فشل بي ان سبورتس في الاحتفاظ به؟

فشلت قنوات بي إن سبورتس القطرية في الاحتفاظ بحقوق بث مباريات الدوري الايطالي عن الموسم الكروي 2022/2021 الذي تحدد موعد انطلاقه يوم 22 أغسطس 2021.

وتسببت الأزمة المالية الطاحنة التي تَمر بها مجموعة قنوات بي إن سبورتس منذ عام 2019 في الاستغناء عن أبرز الإعلاميين الرياضيين الرياضيين أمثال خالد ياسين وخالد الغول وجمال الشريف وأشرف بن عياد، بالاضافة إلى خسارة المجموعة لعدة بطولات مثل كأس السوبر الايطالي وكأس السوبر الإسباني، وكأس إيطاليا وكأس إسبانيا، بالاضافة إلى مسابقة الدوري الألماني.

ومن أجل تخفيف العبء المالي للإبقاء على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وإضافة دوري المؤتمر الأوروبي إلى سلسلة البطولات القارية، استغنت قنوات بي إن سبورتس عن حقوقها في توزيع مباريات الدوري الفرنسي، مكتفية ببث المسابقة فقط للسنوات الأربع القادمة، ورفضت تمديد تعاقدها مع الدوري الايطالي والذي كاد يرحل عن بي إن سبورتس في الموسم الماضي لعدم تسديد القسط الثالث.

ولم تعلن أي قناة عربية تقدمها بطلب الحصول على حقوق بث الدوري الايطالي للمواسم الثلاث القادمة أو على أقل تقدير خلال الموسم المقبل فقط.

وتوقع الجميع تقدم القناة الرياضية السعودية أو قناة أبو ظبي الرياضية بعرض جاد لشراء حقوق بث الدوري الايطالي، إلا أن رابطة الدوري الايطالي لم تتلق ولو عرض شفهي من جانبهم.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية نجاح مؤسسة Dazn الالكترونية الألمانية في الحصول على حقوق بث الدوري الايطالي لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة ضخمة هي الأكبر في تاريخ تطبيقات الفيديو في القارة العجوز.

وحصلت كذلك مجموعة قنوات BT sport البريطانية على حقوق بث السيري آ لمدة 3 سنوات قادمة في بريطانيا، على أن ينتهي العقد في يونيو 2024.

كيف تتابع الدوري الايطالي؟

يتساءل عشاق كرة القدم هذه الأيام عن كيفية متابعة الدوري الايطالي بعد فشل بي ان سبورتس في الاحتفاظ به؟ توجد أكثر من وسيلة مناسبة ستساعد على مشاهدة مباريات السيري آ، لا سيما يوفنتوس وميلان وانتر وروما ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا واتالانتا، ومن تلك الطرق البحث عن تردد قناة ليبيا الرياضية التي حرصت على مدار الموسمين الماضيين على نقل مباريات كأس إيطاليا وبعض قمم السيري آ نقلاً عن قنوات الراي الايطالية وسكاي سبورت ايطاليا.

لكن ينصح الخليج 365 جميع المهتمين بالدوري الايطالي بضرورة الاتجاه إلى الطرق البديلة مثل الشيرينج أو الأقمار المجانية أو أجهزة الIPTV المختلفة، بعدما كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن جميع عروضها للموسم الكروي الجديد 2022/2021 والتي خلت من الدوري الايطالي، ومن شبه المستحيل عودة الحقوق لها في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وبالاضافة إلى ما ذُكر، من الواضح أن الشركة السعودية SSC ببثها على القمر الصناعي عرب سات فقط، ستركز على البطولات المحلية ودوري ابطال اسيا خلال الموسم المقبل فقط.

ويقع تردد قناة ليبيا على القمر المصري (نايل سات) فهو: 11766 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ويوجد تردد آخر على 11765 بمعامل تصحيح 5/6 ومعامل ترميز 27500.

ترددات قنوات تبث الدوري الايطالي

يمكن لعشاق الدوري الايطالي متابعة المباريات على العديد من الأقمار والقنوات الأوروبية والآسيوية، إذا لم تف قناة ليبيا الرياضية بوعودها في نقل ولو مباراة واحدة في الأسبوع.

وأعلنت قناة Eleven sport البولندية خبر حصولها على حقوق البث المباشر لمنافسات الدوري الايطالي إلى جانب الدوري الاسباني والفرنسي والبرتغالي.

ويتواجد تردد قناة Eleven sport على القمر الصناعي هوتبيرد 1-6 باتجاه 13 شرقًا، وتردد 11488 باستقطاب أفقي، وترميز 27500 ومعامل تصحيح 3/4، بنظام تشفير كوناكس.

كما أعلنت قناة S sport التركية حصولها على حقوق بث الدوري الايطالي للموسم المقبل، وتبث القناة على القمر التركي 42E وتفتح بالشيرينج.

والتالي استعراض لباقي القنوات الناقلة للدوري الايطالي:

قناة القمر الايراني 62 على تردد 11555V30000

قناة القمر الأذري 46 على تردد 11175H27500

قناة قمر ياها سات 52 على تردد 11785H27500

قناة القمر البلغاري 46 على تردد 12380H30000

قناة القمر الايراني 62 على تردد 11555V30000

قناة القمر التركي 42E على تردد 12188V27500