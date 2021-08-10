الامارات | شبيه ميسي في الزقازيق المصرية: برشلونة خسر الكثير

شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه ميسي في الزقازيق المصرية: برشلونة خسر الكثير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم إسلام بطاح، شبيه أسطورة كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، لملايين المشجعين الذين أحزنهم ترك ميسي المفاجئ لنادي برشلونة بعد أن أمضى فيه أكثر من 20 عاماً من عمره البالغ 34 عاماً.

ويقول بطاح، وهو نقاش يبلغ من العمر 27 عاماً ومن مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية المصرية، إن برشلونة خسر «كثيراً جداً» بتخليه عن النجم العالمي البارز ميسي.

وأضاف بطاح، وهو واقف مع أصدقائه في ملعب محلي لكرة القدم حيث يلعبون مباراة أو اثنتين: «والله أنا كنت أتمنى إن ميسي يفضل مكمل في برشلونة، طبعاً عشان خاطر برشلونة هي ميسي طبعاً.. إنما عشان ميسي ساب برشلونة، برشلونة تخلت عنه، اللي أقدر أقوله إن برشلونة خسرت كتيراً جداً، لاعب بقيمة ميسي بأدائه في الملعب، هي خسرت كتيراً جداً يعني».

وقال أحمد عزت، صديق بطاح: «أكيد برشلونة خسران كتير لأن ميسي لاعب أسطورة، التاريخ صعب يجيب زيه تاني في الوقت الحالي، وهو محقق بالون دي أور (جائزة الكرة الذهبية) ست مرات، والمنافس الرئيسي له كريستيانو رونالدو بعد ما كان تاني وميسي منفردا لوحده في مكان تاني خالص، وصعب، صعب، صعب إن برشلونة يعوض حد زي ميسي في الفترة القادمة وفي الفترة المستقبلية كمان بعد زمن طويل كمان. وميسي هيفرق كتير، هيفرق كتير مع برشلونة وبرشلونة هتتأثر بميسي كتير لأن هو حقق يعني إنجازات كتير في برشلونة، وحقق يعني معظم إنجازات برشلونة في الوقت الحالي».

وبكى ليونيل ميسي أول من أمس، أثناء توديعه فريق برشلونة الذي أمضى فيه فترة صباه، وأكد أنه يجري محادثات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص انتقال محتمل.

وجاء المؤتمر الصحافي، الذي تغلبت فيه المشاعر، للاعب الأرجنتيني الشهير في أعقاب إعلان نادي برشلونة الأسبوع الماضي أنه لم يعد بوسعه تحمل التزاماته تجاه النجم العالمي بعد عقدين من التألق.

ورغم حزنه، قال بطاح إنه لو كان ميسي الحقيقي، فإنه سينضم لنادٍ يقدره ويقدر مهاراته، بما في ذلك نادي باريس سان جيرمان الذي من المحتمل أن ينضم له ميسي.

وأضاف بطاح «والله لو أنا مكان ميسي، النادي اللي أنا أفضل ألعب فيه اللي هيقدر اللاعب أو اللي هيقدرني أنا مثلا أو اللي أنا هشوف نفسي فيه بعد كده هو باريس سان جيرمان، وهو تقريبا، تقريبا يعني إن ميسي باريس سان جيرمان تعاقدت معاه يعني».

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان أرسل رسمياً عرضه إلى ميسي صباح أول من أمس، بمجرد أن عقد النجم الأرجنتيني المؤتمر الصحافي.

• بطاح: لو كنت ميسي الحقيقي سأنضم لنادٍ يقدرني ويقدر مهاراتي.

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