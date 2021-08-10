الامارات | أبطال الإمارات يظفرون بـ 26 ميدالية في «دبا لبناء الأجسام والفيزيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الإمارات يظفرون بـ 26 ميدالية في «دبا لبناء الأجسام والفيزيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعبو الإمارات 26 ميدالية في ختام بطولة دبا الدولية الثالثة لبناء الأجسام والفيزيك، التي أقيمت في فندق الميدان في دبي يومي الجمعة والسبت الماضيين، ونظمت بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام.

وجاءت حصيلة لاعبي الإمارات بواقع 8 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ونائبه علي بن حيدر، الفائزين، بحضور الأمين العام للاتحاد محمد عبدالرحيم المري، والعضوين فيصل الغيص الزعابي وأحمد جوهر.

وأسفرت نتائج الفائزين بلقب كأس بطل الأبطال عن فوز ماجد علي نجاد من الإمارات بالمركز الأول للفيزيك، تلاه علي النقبي من الإمارات ثانياً، وسعيد أحمد من اليمن ثالثاً. وفي بطولة أبطال بناء الأجسام حل أولاً عباس سلاري من إيران، وجاء دافيد باديبا من نيجيريا ثانياً، وعبدالعزيز قحطان الشحي من الإمارات ثالثاً. وفي فئة بطل الأبطال في الكلاسيك فيزيك فاز فؤاد إياد من العراق بالمركز الأول، تلاه إبراهيم راشد من الإمارات ثانياً، وحل ثالثاً راشد براك من الكويت.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بالجهود التنظيمية المميزة التي كشفت عنها البطولة والاجراءات الاحترازية الدقيقة، إضافة الى الجانب التحكيمي الدقيق الذي أشرف عليه الحكم الدولي الإسباني خوسيه ماريا، ونائب رئيس الاتحاد الجورجي لبناء الأجسام أثينا بولوبوفا، والحكم العُماني عمار الحوسني.

وقال الشرقي في تصريحات صحافية: «نبارك للفائزين وللجنة المنظمة للمكاسب التي خرجت بها البطولة، وندعو للاستفادة من هذه المكاسب وبما يخدم ممارسة اللعبة».

• 8 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات رصيد أبطال الإمارات في البطولة.

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