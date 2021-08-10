الامارات | لجنة كرة القدم النسائية تناقش أجندة الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كرة القدم النسائية تناقش أجندة الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة كرة القدم النسائية اجتماعها الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبمشاركة أعضاء اللجنة: شيخة محمد الزعابي وغالية عبدالله المازمي وعبير محمد الخاجة.

وقال بيان صحافي: «اطلعت اللجنة على برنامج إعداد منتخب السيدات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات التي ستقام في لبنان سبتمبر المقبل، حيث تضمن البرنامج معسكراً داخلياً بدبي انطلق قبل يومين وسيستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب المالديف يومي 22 و25».

وناقش الاجتماع أيضاً أجندة مسابقات الموسم الكروي الجديد للكرة النسائية وأعداد اللاعبات المسجلات والمدربات والحكمات.

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