الامارات | خورفكان يفوز على العروبة بهدف دودو

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يفوز على العروبة بهدف دودو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على ضيفه العروبة بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل الهدف الوحيد البرازيلي دودو من ضربة حرة مباشرة.

وتعد المباراة الرابعة في سجل مباريات خورفكان الودية بعد أن خسر بهدف نظيف أمام كل من الشارقة وشباب الأهلي، وفاز على الإمارات 4-1، بينما سيلعب مباراته الخامسة والأخيرة يوم الخميس المقبل.

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