الامارات | ختام دورة الشطرنج باللغة العربية بمشاركة 33 دارساً

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الشطرنج باللغة العربية بمشاركة 33 دارساً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت على منصة زووم، الدورة الدولية للمنظمين في مجال الشطرنج باللغة العربية عبر الإنترنت، والتي نظمت من قبل أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج على مدار أسبوع بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للشطرنج، وبمشاركة 33 دارساً من 11 دولة هي سلطنة عمان والكويت والسعودية وسورية وفلسطين والعراق ومصر وليبيا والصومال والسودان واليمن. حضر افتتاح الدورة الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج هشام الطاهر، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للشطرنج التركي أوزجور.

وأشاد الطاهر في بيان صحافي بجهود أكاديمية الاتحاد الآسيوي.

حاضر فيها المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج، والذي تم تكليفه من قبل الاتحاد الآسيوي للإشراف والمحاضرة في الدورة.

وتضمنت الدورة عدداً من الجلسات التي ركزت على طرق وأساليب التنظيم وتقديم العطاءات واللوائح العامة للتنظيم، وكل ما يتعلق بمجال تنظيم بطولات الشطرنج.

وتم توضيح نوعية الأدوات ومقاساتها وأوزانها وألوانها وارتفاعها والساعات المعتمدة دولياً وألقاب اللاعبين، بحيث يتم الإلمام بكل هذه المعلومات واجتياز الاختبارات المحددة للحصول على لقب منظم دولي.

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