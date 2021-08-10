الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ - فرينكفاروزي 21:00
شيريف تيراسبول - سرفينا 21:00
شاختار - كي آر سي جينك 21:30
لودوجوريتس - أولمبياكوس 22:00
موناكو - سبارتا براغ 22:00
ميتييلاند - آيندهوفن 22:00
يونج بويز - كلوج 22:30
جلاسكو رينجرز - مالمو 23:00
بنفيكا - سبارتاك موسكو 23:00
غزل المحلة - وادي دجلة 21:00
المقاصة - سيراميكا 21:00
الاتحاد - الزمالك 23:00
الدوري الأردني
العبة - الجليل 19:00
الجزيرة - السلط 21:30
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