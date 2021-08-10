اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سلافيا براغ - فرينكفاروزي 21:00

شيريف تيراسبول - سرفينا 21:00

شاختار - كي آر سي جينك 21:30

لودوجوريتس - أولمبياكوس 22:00

موناكو - سبارتا براغ 22:00

ميتييلاند - آيندهوفن 22:00

يونج بويز - كلوج 22:30

جلاسكو رينجرز - مالمو 23:00

بنفيكا - سبارتاك موسكو 23:00

غزل المحلة - وادي دجلة 21:00

المقاصة - سيراميكا 21:00

الاتحاد - الزمالك 23:00

الدوري الأردني

العبة - الجليل 19:00

الجزيرة - السلط 21:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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