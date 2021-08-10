مؤمن زكريا يتعرض لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. وزوجته تطالب الحميع بالدعاء

الشارقة - اميمة ياسر - نُشرت صورة للاعب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، بخاصية الاستوري على فيس بوك الخاص به خلال تواجده في المستشفى دون الكشف عن التفاصيل الصحية للاعب.

ونشرت زوجة مؤمن زكريا صورة له عبر حسابها علي الانستجرام، معلقة عليها "اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ ، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

وكتبت في تدوينة أخرى: "حبيبى .. سلامتك يا قلبى.. ربنا يقومك لينا بالسلامة".

كما نشرت صفحة مؤمن زكريا على إنستجرام مجموعة من الصور له وهو على سرير بأحد المستشفيات معلق بيده محلول طبي.

وكان مؤمن زكريا، قد بارك لجماهير القلعة الحمراء، على التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، مبديًا سعادته بشعور لاعبى الأحمر تجاهه والاحتفال الدائم على طريقته فى الأهداف والبطولات.

وأضاف مؤمن زكريا، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: "أنا عاجز عن الكلام والتعبير عن ما يحدث، وأعتبر لاعبى الأهلى إخوتى"،

وتابع: "هم يتحدثون دائمًا قبل أى مباراة مهمة بينهم ويتحدثون معى، والحمد لله على المكسب".

ووجه مؤمن زكريا رسالة لجماهير الأهلى، قائلاً لهم: "وحشتونى، أنا الحمد لله بخير".