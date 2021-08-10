شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شادى حسين لقائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

وشهدت القائمة ضم شادى حسين بعد استبعاده من مباراة الأهلى الماضية التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة وغياب عامر عامر حارس المرمى، بعد تعرضه للطرد فى مباراة الأهلى واستمرار استبعاد محمود صقر.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة معوض - محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - عبد الله محمود - خالد صبحي - رجب بكار - ضياء قنديل - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - محمد إبراهيم - محمد توني - ميدو جابر - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل.

خط الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم - شادي حسين.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا مباراة واحدة بعد طرده أمام الأهلي أمس بالجولة الـ23 للدورى العام.

وكشف مصدر بلجنة المسابقات، عن أن واقعة عامر عامر يتم تصنيفها فى لائحة العقوبات على أنها منع هدف محقق وتستوجب الإيقاف مباراة واحدة فقط، كما أن الطرد الذي حصل عليه عامر عامر، في مباراة الأهلي لن يلغي الإنذارات السابقة للاعب.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن عامر عامر حصل على إنذارين من قبل أمام غزل المحلة وبيراميدز وطرده أمام الأهلي لن يلغي الإنذارين.

وتابع مسئولو الجبلاية، إن اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات تنص على إلغاء الإنذار إذا حصل اللاعب على طرد في نفس المباراة، أما إذا حصل على إنذارات في مباريات معينة وحصل على طرد في لقاء آخر لن يتم إلغاء الإنذارات.