مدرب الإسماعيلي: الأهلي كتاب مفتوح أمامنا ونسعى لاستغلال نقاط ضعفه

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، أن فريق الأهلى كتاب مفتوح ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الدراويش، فى المباراة التى ستكون فى التاسعة مساء الأربعاء فى إطار مباريات الأسبوع التاسعة والعشرين من الدورى.

وقال مدرب الإسماعيلى للمركز الإعلامى للإسماعيلى: "لا يهمنا ترتيب المباريات كيف جاءت، كنا سنلعب مع الأهلى والزمالك لذلك لا أود التعليق على تلك النقطة".

وأضاف: "الفريق المنافس يلعب على البطولة وهناك تنافس قوى مع الزمالك وهذا يضعهم تحت ضغط أكبر، نتطلع لاستغلال ذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى إسعاد جماهيرنا".

وتابع: "فى تلك المباريات الكبيرة، اللاعبون يكونون فى أفضل حالاتهم، سعيا لتقديم المتعة والإثارة لذلك أرى أن المباراة ستكون تنافسية وغاية فى الصعوبة على الجانبين".

واستطرد: "بالتأكيد وبدون أدى شك لا نلعب إلا على الثلاث نقاط، تعادلنا فى الجولة الماضية أمام بيراميدز الذى يضم أفضل لاعبين فى الدورى وبعشرة لاعبين، وأرى أن ذلك إيجابى وساهم فى رفع الحالة المعنوية للاعبين".

وأضاف أحمد إبراهيم: "الأهلى بالنسبة لنا كتاب مفتوح، سنركز على إغلاق مفاتيح اللعب لديه واستغلال نقاط ضعفه".

وعن أبرز ذكرياته حينما كان لاعبا أمام الأهلى قال: "المباراة التى أتذكرها حينما كنت لاعبا فى المصرى ونجحنا فى إقصاء الأهلى بركلات الترجيح والتتويج بالكأس عام 98 والثانية كانت بقميص الدراويش وكان يلعب بجانبى إيهاب جلال وقدمنا أفضل مبارياتنا واضعنا العديد من الأهداف التى كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحنا لكننا للأسف خسرنا بهدف سجله محمد عبد الجليل”