شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات الأهلي و الزمالك بالجولات الأربع في توقيت واحد دون تعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه بداية من الجولة الـ30 للدوري ستتم إقامة مباريات الأهلي و الزمالك في الدوري في توقيت واحد، ولا نية لإقامة مباراة الجولة 29 في توقيت واحد واستمرار الجدول الذى تم الإعلان عنه كما هو.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك العديد من المطالبات من الجماهير ووسائل الإعلام بسبب عدم إقامة مباريات الأهلي و الزمالك في الجولة الماضية في توقيت واحد، وجاء الرد بأن هذا أمر طبيعي في جميع دوريات العالم، ويتم الاكتفاء فقط بالجولات الثلاث الأخيرة بإقامتها في توقيت واحد إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص وليس قبل انتهاء المسابقات بـ6 أو 5 جولات.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إقامة مباريات الأهلي و الزمالك في توقيت واحد بداية من الجولة 30 للدوري كما هو موجود في الجدول، ونفس الأمر لباقي الفرق التي تنافس على المربع الذهبي و أيضا التي تنافس على الهروب من الهبوط.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا مباراة واحدة بعد طرده أمام الأهلي أمس بالجولة الـ23 للدورى العام، حيث كشف مصدر بلجنة المسابقات، أن واقعة عامر عامر يتم تصنيفها فى لائحة العقوبات على أنها منع هدف محقق وتستوجب الإيقاف مباراة واحدة فقط، كما أن الطرد الذي حصل عليه عامر عامر، في مباراة الأهلي لن يلغي الإنذارات السابقة للاعب.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن عامر عامر حصل على إنذارين من قبل أمام غزل المحلة وبيراميدز وطرده أمام الأهلي لن يلغي الإنذارين.

وتابع مسئولو الجبلاية، أن اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات تنص على إلغاء الإنذار إذا حصل اللاعب على طرد في نفس المباراة، أما إذا حصل على إنذارات في مباريات معينة وحصل على طرد في لقاء آخر لن يتم إلغاء الإنذارات.

كان الأهلي فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدورى.