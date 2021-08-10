أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الأهلي يرفض ترضية محمد الشناوي رغم إغراءات الخليج، مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي، اتحاد الكرة يفاضل بين سموحة والاتحاد وبيراميدز للمشاركة فى الكونفدرالية.

الأهلي يرفض ترضية محمد الشناوي رغم إغراءات الخليج

يرفض مسئولو النادي الأهلي ترضية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر وتعديل عقده ماليا، لاسيما بعد رفض عددا من العروض الخليجية المغرية للتعاقد مع الحارس الدولي خلال الفترة الأخيرة، مكتفين بقيمة العقد الذي يحصل عليه اللاعب، خاصة أنه تم تعديل عقد الشناوي منذ فترة ليست بعيدة.

مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي

فوجئ مسئولو نادى الزمالك بمغالاة المغربى أشرف بن شرقى فى طلباته المادية من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعدما تطرقت بعض الأحاديث بين إدارة النادى واللاعب ومحاميه الخاص إلى الشروط المالية التى يرغب بن شرقى فى الحصول عليها وفقا لعقده الجديد. الجونة يقترب من تمديد إعارة عمر السعيد قطع مسئولو نادي الجونة شوطا كبيرا فى إقناع الزمالك بالموافقة على تمديد إعارة عمر السعيد للفريق الساحلي لمدة موسم آخر، خاصة فى ظل رغبة اللاعب بالاستمرار مع الجونة بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها تحت القيادة الفنية لرضا شحاتة.

تفاصيل قرار إيقاف أحمد فتوح وإحالته للتحقيق فى الزمالك

اتخذ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قرارًا بإيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لحين التحقيق معه؛ وذكر الموقع الرسمى للنادى الأبيض أن اللاعب ترك المعسكر دون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

منتخب مصر يبدأ معسكره بالإسكندرية 28 أغسطس استعدادا لمباراتىّ أنجولا والجابون

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى الإسكندرية بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى.

اتحاد الكرة يفاضل بين سموحة والاتحاد وبيراميدز للمشاركة فى الكونفدرالية

ينتظر اتحاد الكرة، ما ستسفر عنه مباريات غد بالدورى لتحديد الفريق الرابع المشارك في بطولات أفريقيا بالنسخة الجديدة وتحديدا الكونفدرالية الأفريقية.

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

الأهلي يعلن استمرار إيجابية عينة بدر بانون

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المسحة الطبية التي أجراها بدر بانون لاعب الفريق، أمس، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

حكام الفيديو فى مباراة الأهلى وسيراميكا لايملكان "رخصة الـvar