شكرا لقرائتكم خبر عن الإصرار والتركيز يسيطران على لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التركيز والإصرار على لاعبى نادى الإسماعيلى، خلال تدريب الفريق اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى في إطار مباريات الدورى التي ستقام في التاسعة مساء الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي للدروايش على موقعه على "تويتر"، صورا لتدريب الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى معلقا عليها: "الاصرار والتركيز أبرز عناوين استعدادات الدراويش قبل مباراة القمة".

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى ضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة لاسيما أن الدراويش سيواجه الاهلى ثم الزمالك في الجولة المقبلة مما يصعب مهمته لرغبة القطبين في تحقيق الفوز لمواصلة صراعهم على قمة الدوري.

وشدد إيهاب جلال على أن الدراويش لديهم هدف واحد وهو الفوز بالمباراتين بغض النظر عن المنافس للتقدم في سباق مراكز المسابقة ضمن خطة إنهاء الموسم في المربع الذهبى.

ويفتقد الاسماعيلى جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق، أمام الأهلي؛ لتعرضه للطرد في مواجهة بيراميدز الأخيرة.