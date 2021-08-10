شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف آخر موعد لإرسال أسماء الأندية المشاركة فى أفريقيا للكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن آخر موعد لإرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا الموسم المقبل سيكون الثانية عشرة منتصف ليل غد الثلاثاء.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك، للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا.

جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لارسال القائمة غدا الثلاثاء، وهو آخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.