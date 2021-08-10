7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، منتخب مصر يبدأ معسكره بالإسكندرية 28 أغسطس استعدادا لمباراتىّ أنجولا والجابون، الأهلي يرفض ترضية محمد الشناوي رغم إغراءات الخليج، مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي.

الأهلي يرفض ترضية محمد الشناوي رغم إغراءات الخليج

يرفض مسئولو النادي الأهلي ترضية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر وتعديل عقده ماليا، لاسيما بعد رفض عددا من العروض الخليجية المغرية للتعاقد مع الحارس الدولي خلال الفترة الأخيرة، مكتفين بقيمة العقد الذي يحصل عليه اللاعب، خاصة أنه تم تعديل عقد الشناوي منذ فترة ليست بعيدة.

مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي

فوجئ مسئولو نادى الزمالك بمغالاة المغربى أشرف بن شرقى فى طلباته المادية من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعدما تطرقت بعض الأحاديث بين إدارة النادى واللاعب ومحاميه الخاص إلى الشروط المالية التى يرغب بن شرقى فى الحصول عليها وفقا لعقده الجديد. الجونة يقترب من تمديد إعارة عمر السعيد قطع مسئولو نادي الجونة شوطا كبيرا فى إقناع الزمالك بالموافقة على تمديد إعارة عمر السعيد للفريق الساحلي لمدة موسم آخر، خاصة فى ظل رغبة اللاعب بالاستمرار مع الجونة بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها تحت القيادة الفنية لرضا شحاتة.

منتخب مصر يبدأ معسكره بالإسكندرية 28 أغسطس استعدادا لمباراتىّ أنجولا والجابون

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى الإسكندرية بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى.

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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