شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن تلقيه خطابا من اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى المصرى البورسعيدى عن تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد مشاركة الفريق في النسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لنادى المصرى على موقع "تويتر": "تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار فريق المصري للمشاركة في النسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف الحساب: "جاء هذا الاختيار وفقًا لمبدأ الجدارة الرياضية بعد نجاح الفريق في احتلال المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 46 نقطة حتى الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للاتحادات الوطنية لإرسال أسماء الفرق المشاركة بالبطولة وهو غدا الثلاثاء العاشر من أغسطس الجاري، وهو المركز الذي ضمن المصري احتلاله منفردًا دون النظر لباقي نتائج الفرق المنافسة".

وتابع: "بتلك المناسبة فإن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية يتوجه بخالص التهنئة لجماهير المصري العظيمة على ضمان العودة للمشاركة في المعترك الأفريقي وللمرة الخامسة خلال المواسم الست الأخيرة".

واختتم: "يعاهد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية جماهير المصري المخلصة والوفية على الاستمرار في بذل قصارى الجهد، من أجل تحقيق طموحات الجماهير العظيمة بالمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق".