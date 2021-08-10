شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة مؤمن زكريا بعد سقوطه أرضا ونقله للمستشفى لإجراء أشعة على المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع مُقرّب من مؤمن زكريا، نجم الأهلي، حالة اللاعب خلال الساعات الماضية، بعدما نُشرت صورة للاعب بأحد المستشفيات.

وقال المصدر، إن مؤمن زكريا شعر بـ"دوخة"، واختل توازنه ظهر اليوم، الإثنين، خلال تواجده في منزله، فتم نقله إلى مستشفى قريب منزله في مصر الجديدة .

وأوضح المصدر أن الأطباء قاموا بتعليق "محاليل" لمؤمن زكريا كما أجرى أشعة على "المخ"، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله.

وأكد المصدر أن حالة مؤمن زكريا مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا قد "تقيأ" قبل الذهاب للمستشفي لكن الأمور استقرت حاليا، وشدد على أن نجم الأهلي يتفاعل مع زوجته التى تتواجد برفقته في المستشفي حاليا.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.