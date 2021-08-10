شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: قلة الخبرة منعت لاعبي سموحة من الصعود للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، إن لاعبيه عانوا من كثرة الضغوط، خلال مواجهة إنبي التي انتهت بالتعادل السلبي، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام.

والتمس سامى، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" العذر للاعبي الفريق السكندري بعد عدم حصد الثلاث نقاط أمام الفريق البترولى وإهدار الصعود لبطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل بحجة عدم خبرتهم.

وأكد المدير الفني لفريق سموحة أنه سعى جاهدا خلال الفترة الماضية لإزاحة الضغوط من على اللاعبين، ولكن إرادة الله حالت دون فوز فريقه على إنبي مشيرا إلى أنه حزين بسبب تقلص الحوافز خلال المباريات المتبقية من الدورى.

فقد فريق سموحة فرصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بعد التعادل السلبي أمام إنبي، ليُبقي على فرص بيراميدز في التأهل، حيث يحتاج الفريق السماوي لتعثر الاتحاد السكندري غدا أمام الزمالك من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 41 نقطة، وفى حال فوزه أمام الزمالك في مباراة الغد ضمن منافسات الجولة 29 سيصل إلى النقطة 44 في المركز الرابع، متخطيا بيراميدز، ويشارك رسميا في الكونفدرالية الموسم المقبل لكن في حالة تعثره بالخسارة أو التعادل فإنه يمنح بيراميدز بطاقة المشاركة في البطولة الأفريقية.

وارتقى سموحة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

وأنقذت تقنية الـ"VAR" فريق سموحة من الخسارة أمام إنبي بعدما ألغى الحكم أحمد العدوى الهف الذى سجله محمد شريف حتحوت لاعب الفريق البترولى بداعى التسلل لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.