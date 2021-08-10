شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فتوح عن المران الختامى للزمالك يهدد تواجده أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الساعات المقبلة، الموقف النهائي لأحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، من التواجد على مقاعد البدلاء من عدمه، في مواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها غدا، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن فتوح لم يتسن له اللحاق بمران الفريق الختامى، اليوم، الإثنين، بعد أزمته التي أعلن على أثرها الفرنسي باتريس كارتيرون إيقافه لحين التحقيق معه، لتركه معسكر الفريق بدون إذن، لتدخل إدارة الزمالك وتحقق في الأمر، ليتبين لها أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، وطالب بها أكثر من مرة جهاز الفريق لوجود التزامات لديه لتقوم بوعده بصرفها خلال 10 أيام، وهو ما أدى إلى انضمامه إلى معسكر الفريق.

وانضم فتوح إلى معسكر الزمالك بعد نهاية أزمته، إلا أن عدم مشاركته فى المران الختامى يهدد تواجده في مواجهة الاتحاد السكندري، حيث يعتمد كارتيرون على محمد عبد الشافي في قيادة الجبهة اليسرى بشكل أساسي، ويتواجد فتوح كبديل له في ظل غياب عبد الله جمعة عن الفريق بداعى الإصابة.

ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة وتعادلا فى 7 لقاءات ولكل منهما هزيمتان فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.