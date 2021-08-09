شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 9 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الإثنين 9 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها وصف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر مواطنه بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون الإنجليزى بـ"ميسى"، وقال موسيمانى فى بث مباشر عبر حسابه على انستجرام: "بيرسى تاو يجب أن يظهر قدراته للناس، ويجب أن يأتى للأهلى أى مدرب فى افريقيا يتمنى الحصول على خدماته".

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعيد ميلاد زميلهم كريم نيدفيد في تدريبات اليوم، والطريف أن المران شهد مشاركة نجوم الأحمر فى لعبة "ثبت صنم" الشهيرة فى مصر، حيث اصطف اللاعبون فى خطين متوازيين وهنأوا "نيدفيد" بعيد ميلاده الذى وافق الأمس الأحد.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق، يشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي على مدى الأسبوع الجاري، لتجهيزه للعودة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المسحة الطبية التي أجراها بدر بانون لاعب الفريق، أمس، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

شارك محمود متولي، لاعب الكرة بالأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز.

أجاى يصطحب أطفاله للتتش وأكرم توفيق يظهر بالنظارة فى مران الأهلى.. صور

اصطحب النيجيرى جونيور أجاى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أطفاله إلى ملعب التتش بينما ظهر زميله أكرم توفيق بالنظارة السوداء فى التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر بعد غد الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز باستاد الإسكندرية.

وصف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي، مواطنه بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون الإنجليزى بـ"ميسى"، وقال موسيمانى فى بث مباشر عبر حسابه على انستجرام: "بيرسى تاو يجب أن يظهر قدراته للناس، ويجب أن يأتى للأهلى أى مدرب فى افريقيا يتمنى الحصول على خدماته".

يتواصل مسئولو النادي الأهلي، الأيام الجارية، مع نظرائهم فى جالطة سراي التركي لمعرفة آخر العروض المُقدمة من النادى التركي لشراء المالي آليو ديانج لاعب الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حرص بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم وتحفيز للمرأة، وكتب الجنوب أفريقي عبر حسابه الشخصي على تويتر، "إلى نساء هذه الأمة الرائعة، لن نكون حيث نحن الآن لولا التضحيات التى قدمتوها فى ذلك الوقت والتضحيات المستمرة التي تقدموها الآن، إنه ليس عبثًا، نراك ونكرمك ونقف معًا ونعمل معك".