شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سحب قرعة مباريات كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجرى صباح غد الثلاثاء قرعة مباريات كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس الجارى، وذلك بمشاركة 7 منتخبات أفريقية.

وتُجرى القرعة خلال المؤتمر الفنى الذى يحضره نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد سامى والحكم العام للبطولة وكباتن المنتخبات السبعة المشاركة، وهى دول الجزائر وكينيا ورواندا وبنين وموزمبيق وغانا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وكانت المنتخبات المشاركة قد وصلت إلى القاهرة وخضع جميع أعضائها إلى إجراء مسحة كورونا حسب التعليمات المشددة بخصوص هذا الشأن، وذلك تحت إشراف عضو مجلس إدارة اتحاد التنس واللجنة المنظمة الدكتورة رشيقة أبو شوشة.

كما خضع جميع القائمين على العمل فى البطولة لمسحة كورونا أيضا وطاقم حكام البطولة تنفيذا للإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى للتنس وينفذها الاتحاد المصرى للتنس بصرامة شديدة للغاية.

فى الوقت نفسه تمم عملية تعقيم جميع ملاعب البطولة قبل انطلاق المنافسات التى تبدأ اعتبارا من بعد غد الأربعاء، سواء ملاعب المباريات أو التدريبات وكافة الأماكن بالنادى التى ستستخدمها الفرق المشاركة فى البطولة.