شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مؤمن زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية: ربنا يقومك لينا بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت زوجة مؤمن زكريا، نجم الأهلي، صورة للاعب عبر استورى إنستجرام، معلقة عليها: "حبيبي سلامتك يا قلبي ربنا يقومك لينا بالسلامة".

نُشرت صورة للاعب مؤمن زكريا، بخاصية الاستوري على فيس بوك الخاص به خلال تواجده في المستشفى دون الكشف عن التفاصيل الصحية للاعب.

وكان مؤمن زكريا، قد بارك لجماهير القلعة الحمراء، على التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، مبديًا سعادته بشعور لاعبى الأحمر تجاهه والاحتفال الدائم على طريقته فى الأهداف والبطولات.

وأضاف مؤمن زكريا، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: "أنا عاجز عن الكلام والتعبير عن ما يحدث، وأعتبر لاعبى الأهلى إخوتى"،

وتابع: "هم يتحدثون دائمًا قبل أى مباراة مهمة بينهم ويتحدثون معى، والحمد لله على المكسب".

ووجه مؤمن زكريا رسالة لجماهير الأهلى، قائلاً لهم: "وحشتونى، أنا الحمد لله بخير".