شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتعرض لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نُشرت صورة للاعب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، بخاصية الاستوري على فيس بوك الخاص به خلال تواجده في المستشفى دون الكشف عن التفاصيل الصحية للاعب.

وكان مؤمن زكريا، قد بارك لجماهير القلعة الحمراء، على التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، مبديًا سعادته بشعور لاعبى الأحمر تجاهه والاحتفال الدائم على طريقته فى الأهداف والبطولات.

وأضاف مؤمن زكريا، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: "أنا عاجز عن الكلام والتعبير عن ما يحدث، وأعتبر لاعبى الأهلى إخوتى"،

وتابع: "هم يتحدثون دائمًا قبل أى مباراة مهمة بينهم ويتحدثون معى، والحمد لله على المكسب".

ووجه مؤمن زكريا رسالة لجماهير الأهلى، قائلاً لهم: "وحشتونى، أنا الحمد لله بخير".