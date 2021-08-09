شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقف إصدار مجلة النادي لحين الانتهاء من أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادي الزمالك التزامه التام والفعلي بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية، وتطبيق تلك المبادئ بشكل فعال ودون مواربة.

وأن النادي لن يغض الطرف عن أي خروج أو تجاوز عن هذه الثوابت ورفض أي ممارسات تناقض مبادئ النادي ومساءلة من تصدر عنه أيا كان صفته أو موقعه وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.

ولذلك قررت اللجنة في اجتماعها اليوم :

1- قبول استبعاد مدير تحرير مجلة النادي عن موقعه.

2- إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة النادي إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسئوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة.

3- رفع النسخة الالكترونية لعدد مجلة نادي الزمالك المتضمن الوقائع المذكورة.

4- إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بتكليف السيد عمرو أدهم، عضو اللجنة، بالتعاون مع عمرو الدردير، رئيس المنظومة، بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى اللجنة.

وسبق أن أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانا بشأن العدد الأخير من مجلة النادي.

وجاء نص البيان كالتالي:-

"يؤكد نادي الزمالك على التزامه الدائم وغير المشروط بقيم التسامح، والروح الرياضية واحترام الغير، وأنه مهما بلغ التحفظ أو الرفض لسياسات أو أفعال بعض الأشخاص أو الهيئات فإنه يجب بقاء التعبير عن ذلك بالطرق التي تتفق وتلك المبادئ الثابتة وتحفظ كرامة الجميع، حتى يبقى النادي هو من يعلن ويطبق مبادئه السامية".

"وفي هذا السياق يعرب النادي بغير مواربة، وبكل وضوح عن رفضه التام لما تم نشره بمجلة النادي من محتوى اعتبر مسيئا للآخرين، ويكرر التأكيد على احترامه وتقديره لكل من تمت الإشارة إليهم في هذا المحتوى ولكافة الأطراف في الساحة الرياضية، وعلى ذلك فقد صدرت تعليمات واضحة برفع هذا المحتوى من النسخة الإلكترونية، وكل المنصات الرسمية للنادي، وإيقاف توزيع النسخ الورقية، كما سيتم مناقشة الأمر وإضافته إلى جدول أعمال الاجتماع الدوري المقرر انعقاده اليوم للجنة المكلفة بإدارة النادي لتقرير ما يلزم".