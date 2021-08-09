شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة المحلة ودجلة.. وسلامة للمقاصة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر الدورى العام، حيث تقام غدا ثلاث مباريات هى: الزمالك مع الاتحاد، والمحلة مع دجلة، والمقاصة مع سيراميكا.
غزل المحلة ووادي دجلة
محمد معروف (حكم ساحة) - هاني العراقي ومحمد المصري (مساعدان) - رامي مدحت (حكم رابع) - مصطفى مدحت (حكم فيديو) - صبري إبراهيم (مساعد حكم فيديو).
مصر المقاصة و سيراميكا
محمد سلامة (حكم ساحة) - أحمد بكر وأحمد شاهين (مساعدان)- طاهر هلهل (حكم رابع) - حسام عزب (حكم فيديو)- أحمد عبد الله (مساعد حكم فيديو).
الزمالك والاتحاد
واختارت لجنة الحكام طاقما بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ويعاونه
محمد لطفي وشهاب راشد (مساعدان)، وعماد عطا (حكم رابع)، ومحمد عادل (حكم فيديو)، ومبروك نبيل (مساعد حكم فيديو).