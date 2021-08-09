شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة المحلة ودجلة.. وسلامة للمقاصة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر الدورى العام، حيث تقام غدا ثلاث مباريات هى: الزمالك مع الاتحاد، والمحلة مع دجلة، والمقاصة مع سيراميكا.

غزل المحلة ووادي دجلة محمد معروف (حكم ساحة) - هاني العراقي ومحمد المصري (مساعدان) - رامي مدحت (حكم رابع) - مصطفى مدحت (حكم فيديو) - صبري إبراهيم (مساعد حكم فيديو).

مصر المقاصة و سيراميكا



محمد سلامة (حكم ساحة) - أحمد بكر وأحمد شاهين (مساعدان)- طاهر هلهل (حكم رابع) - حسام عزب (حكم فيديو)- أحمد عبد الله (مساعد حكم فيديو).

الزمالك والاتحاد