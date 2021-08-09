شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 9 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأثنين 9 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إصدار اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب قرارا بإيقاف إصدار مجلة النادي لحين الانتهاء من عمليات التطوير.

كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين.. وتألق حفني في تدريب الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على هامش مران الفريق مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بالدورى، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من أيمن حفني، وطارق حامد، وسيف الدين الجزيري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الإثنين.

فتوح يعود لمعسكر الزمالك.. وكارتيرون يخفض الحمل البدنى قبل مواجهة الاتحاد

اقتربت أزمة أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من الانتهاء عقب تدخل بعض مسئولى النادي لإنهاء الخلاف الذى تسبب فى رحيل اللاعب عن المعسكر، ما أدى إلى اتخاذ كارتيرون قرارا بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن عودة اللاعب لمعسكر الزمالك مساء اليوم، وعقد جلسة مع كارتيرون المدير الفني لتقديم الاعتذار على رحيله عن المعسكر دون إذن المدير الفني، ولكن سيتم استمرار استبعاد اللاعب من مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

الزمالك يوقف إصدار مجلة النادي لحين الانتهاء من أعمال التطوير

أكد نادي الزمالك التزامه التام والفعلي بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية، وتطبيق تلك المبادئ بشكل فعال ودون مواربة.

"زمالك لايف" يكشف: علاقة عبد الله جمعة وكارتيرون تدخل النفق المظلم.. فيديو

دخلت علاقة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالأول بنادي الزمالك، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فى نفق مظلم خلال الفترة الماضية.

ويكشف برنامج زمالك لايف على تليفزيون الخليج 365 تطورات الموقف بين عبد الله جمعة والمدير الفني الفرنسي، فى ظل تلقي اللاعب عدة عروض داخل وخارج مصر للانتقال إليها فى فترة الانتقالات الصيفية.

مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي

فوجئ مسئولو نادى الزمالك بمغالاة المغربى أشرف بن شرقى فى طلباته المادية من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعدما تطرقت بعض الأحاديث بين إدارة النادى واللاعب ومحاميه الخاص إلى الشروط المالية التى يرغب بن شرقى فى الحصول عليها وفقا لعقده الجديد.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن مغالاة بن شرقى فى طلباته المالية، حيث طلب اللاعب ما يزيد عن 2 مليون يورو فى الموسم الواحد بدون تحمل الضرائب، وأضاف المصدر أن الزمالك قرر تأجيل الحديث فى ملف تجديد بن شرقى لنهاية الموسم الحالى حتى يحافظ اللاعب على تركيزه وخوفا من تأثير الحديث فى الملف على الفريق مما يهدد المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

الكونغولي نجوما لاعب الرجاء المغربي على رادار الزمالك

دخل الكونغولى فابريس نجوما، لاعب وسط الرجاء المغربى، دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط وسط الزمالك عقب رحيل التونسى فرجانى ساسى للدحيل القطري.

وكشفت بعض التقارير المغربية عن إقناع نجوما إدارة الرجاء المغربى بالرحيل فى الصيف حال تلقيه عرضاً قوياً، وهو ما يجعل هناك إمكانية مفاوضات بين الزمالك والرجاء بشأن الاستغناء عن اللاعب.

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين فى صالة الجيمانزيوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال المران الصباحي اليوم الاثنين، وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون محاضرة بالفيديو على هامش المران الختامى للفريق الأبيض الذى سيقام اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

اتحاد الكرة يقرر مشاركة الأهلي والزمالك والمصري في بطولات أفريقيا

استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا، جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة غدا الثلاثاء وهو أخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

كان اتحاد الكرة قدم طلبا للكاف لإستثناء الأندية المصرية من إرسال القوائم الأولى لها خلال المدة المقررة على أن يتم إرسالها فى بداية الشهر المقبل، إلا أن مسئولى الاتحاد الأفريقى رفضوا طلب الجبلاية وألزموهم بضرورة إرسال القوائم غدا الثلاثاء كموعد نهائى.