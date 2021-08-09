شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب فرق الدوري المصري اليوم وبيراميدز ينتظر تعثر الاتحاد السكندري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدوري المصري اليوم 9 / 8 / 2021 بعد مباراة إنبي وسموحة فقدان الفريق السكندري فرصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بعد التعادل السلبي أمام إنبي ليبقى على فرص بيراميدز في التأهل حيث يحتاج الفريق السماوي لتعثر الاتحاد السكندري غدا أمام الزمالك من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 41 نقطة وفى حال فوزه أمام الزمالك في مباراة الغد ضمن منافسات الجولة 29 سيصل إلى النقطة 44 في المركز الرابع متخطيا بيراميدز، ويشارك رسميا في الكونفدرالية الموسم المقبل لكن في حالة تعثره بالخسارة أو التعادل فإنه يمنح بيراميدز بطاقة المشاركة في البطولة الأفريقية.

ارتقى سموحة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 64 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات، وخسر مباراتين، بينما جاء الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن الأحمر يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة والأهداف بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين.

أنقذت تقنية الـ"VAR" فريق سموحة من الخسارة أمام إنبي، بعدما ألغى الحكم أحمد العدوى الهف الذى سجله محمد شريف حتحوت لاعب الفريق البترولى بداعى التسلل، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.

وجاء ترتيب الدورى المصري اليوم كالتالى: