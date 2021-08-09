شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يعود لمعسكر الزمالك.. وكارتيرون يخفض الحمل البدنى قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أزمة أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من الانتهاء عقب تدخل بعض مسئولى النادي لإنهاء الخلاف الذى تسبب فى رحيل اللاعب عن المعسكر، ما أدى إلى اتخاذ كارتيرون قرارا بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن عودة اللاعب لمعسكر الزمالك مساء اليوم، وعقد جلسة مع كارتيرون المدير الفني لتقديم الاعتذار على رحيله عن المعسكر دون إذن المدير الفني، ولكن سيتم استمرار استبعاد اللاعب من مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة على هامش المران المقام على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم الإثنين.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على تخفيف الحمل البدني للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.