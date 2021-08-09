شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ملغى لإنبى فى شباك سموحة بعد اللجوء إلى الـ"VAR".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى أحمد العدوى حكم مباراة إنبي وسموحة هدف للفريق البترولى سجله محمد شريف حتحوت في الدقيقة 90 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى، وذلك بداعى التسلل بعد اللجوء إلى الـ"VAR".

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من:-حراسة المرمى : الهانى سليمان، خط الدفاع : محمود البدرى – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – شريف رضا، خط الوسط : محمود حليمو – أحمد حمص – أحمد عبد القادر – محمد حليمو،الهجوم : مصطفى فتحى – عرفة السيد.

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار، الوسط: زياد كمال – أحمد يوسف - محمد مرسي – كريم طارق،الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفاً.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهر فيها رغبة الفريقين في خطف نقاط المباراة وبدأها إنبى في الربع ساعة الأولى بتنظيم بعض الهجمات التي مثلت خطورة بعض الشيء على مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة.

في المقابل نشط لاعبو سموحه رويدا رويدا بفضل تحركات الثنائى أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى وسنحت لهم بعض الفرص الخطيرة على مرمى البلعوطى حارس مرمى إنبى إلا أنها ضلت المرمى ليطلق أحمد العدوى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .