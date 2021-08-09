شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد عن عدم امتلاك حكام الأهلى وسيراميكا رخصة var: أبو الرجال الوحيد اللى معاه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علّق وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على ما تردد حول عدم امتلاك حكام الفيديو فى مباراة الأهلى وسيراميكا رخصة الفار، وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تصريحاته أسيء فهمها، مشيرا إلى أن جميع الحكام المساعدين فى مصر لا يملكون رخصة الفار ماعدا الحكم الدولى محمود أبو الرجال.
وأضاف وجيه أحمد، أن حكام الفيديو فى مباراة الأهلى وسيراميكا لديهم رخصة الفار ولكن ليس كحكام مساعدين للفار، ولكن تصريحاته الأخيرة أسىء فهمها.
وكان الأهلي فاز على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب استاد السلام.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا خاصة التباري فى إهدار الفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، لاسيما وأن الفريق يلعب في فترة حرجة من عمر الدوري.
واحتسب الحكم الدولى أمين عمر، فى تقريره، الهدف الثالث لفريق الأهلى فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جرت بينهما فى الدورى ، بإسم جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أجايي عندما سدد الكرة فى اتجاه المرمى كان يتعمد التصويب لتسجيل الهدف، واصطدام الكرة بأحد المدافعين ودخولها المرمى لا يمنع احتساب الهدف بإسم أجايي.