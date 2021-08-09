شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد عن عدم امتلاك حكام الأهلى وسيراميكا رخصة var: أبو الرجال الوحيد اللى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على ما تردد حول عدم امتلاك حكام الفيديو فى مباراة الأهلى وسيراميكا رخصة الفار، وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تصريحاته أسيء فهمها، مشيرا إلى أن جميع الحكام المساعدين فى مصر لا يملكون رخصة الفار ماعدا الحكم الدولى محمود أبو الرجال.

وأضاف وجيه أحمد، أن حكام الفيديو فى مباراة الأهلى وسيراميكا لديهم رخصة الفار ولكن ليس كحكام مساعدين للفار، ولكن تصريحاته الأخيرة أسىء فهمها.

وكان الأهلي فاز على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب استاد السلام.