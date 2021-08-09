شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأثنين 9 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 9 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي، اتحاد الكرة يفاضل بين سموحة والاتحاد وبيراميدز للمشاركة فى الكونفدرالية .

الـ"VAR" ينقذ سموحة من الخسارة أمام إنبي فى الدوري.. فيديو

أنقذت تقنية الـ"VAR" فريق سموحة من الخسارة أمام إنبي، بعدما ألغى الحكم أحمد العدوى الهدف الذى سجله محمد شريف حتحوت لاعب الفريق البترولى بداعى التسلل، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.

اتحاد الكرة يفاضل بين سموحة والاتحاد وبيراميدز للمشاركة فى الكونفدرالية

ينتظر اتحاد الكرة، ما ستسفر عنه مباريات غد بالدورى لتحديد الفريق الرابع المشارك في بطولات أفريقيا بالنسخة الجديدة وتحديدا الكونفدرالية الأفريقية.

مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي

فوجئ مسئولو نادى الزمالك بمغالاة المغربى أشرف بن شرقى فى طلباته المادية من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعدما تطرقت بعض الأحاديث بين إدارة النادى واللاعب ومحاميه الخاص إلى الشروط المالية التى يرغب بن شرقى فى الحصول عليها وفقا لعقده الجديد. الجونة يقترب من تمديد إعارة عمر السعيد قطع مسئولو نادي الجونة شوطا كبيرا فى إقناع الزمالك بالموافقة على تمديد إعارة عمر السعيد للفريق الساحلي لمدة موسم آخر، خاصة فى ظل رغبة اللاعب بالاستمرار مع الجونة بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها تحت القيادة الفنية لرضا شحاتة.

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

الأهلي يعلن استمرار إيجابية عينة بدر بانون

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المسحة الطبية التي أجراها بدر بانون لاعب الفريق، أمس، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

حكام الفيديو فى مباراة الأهلى وسيراميكا لايملكان "رخصة الـvar

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أن نادر قمر الدولة وحمادة الجلاوي حكام الفيديو في لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخير بالدوري لا يملكان رخصة الـvar بالفعل.

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعيد ميلاد زميلهم كريم نيدفيد في تدريبات اليوم، والطريف أن المران شهد مشاركة نجوم الأحمر فى لعبة "ثبت صنم" الشهيرة فى مصر، حيث اصطف اللاعبون فى خطين متوازيين وهنأوا "نيدفيد" بعيد ميلاده الذى وافق الأمس الأحد.