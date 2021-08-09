شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى محمود البنا حكما لمباراة الغد بالدورى بين الزمالك والاتحاد السكندرى، ويعاونه محمد محمود لطفى وشهاب راشد مساعدان، وعماد عطا رابعا، ومحمد عادل حكما للفيديو ومبروك نبيل مساعدا للفيديو.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على هامش مران الفريق مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بالدورى، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث شهدت التقسيمة تألقا كبيرا من أيمن حفني، وطارق حامد، وسيف الدين الجزيري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الإثنين.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا من المدير الفني مع لاعبي الفريق، عن طريقة اللعب أمام الاتحاد السكندري، حيث حرص على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية والتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة على هامش المران المقام على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم الإثنين.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على تخفيف الحمل البدني للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري