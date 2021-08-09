شكرا لقرائتكم خبر عن الـ"VAR" ينقذ سموحة من الخسارة أمام إنبي فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت تقنية الـ"VAR" فريق سموحة من الخسارة أمام إنبي، بعدما ألغى الحكم أحمد العدوى الهدف الذى سجله محمد شريف حتحوت لاعب الفريق البترولى بداعى التسلل، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.

بهذه النتيجة ظل إنبى فى لمركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 31 هدف وتلقت شباكه 30.

فيما ارتقى سموحة إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهانى سليمان،خط الدفاع : محمود البدرى – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – شريف رضا،خط الوسط : محمود حليمو – أحمد حمص – أحمد عبد القادر – محمد حليمو،الهجوم : مصطفى فتحى – عرفة السيد.

بينما دخل إنبي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي،الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار،الوسط: زياد كمال – أحمد يوسف - محمد مرسي – كريم طارق،الهجوم: جون إيبوكا – دينو بيتر.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهر فيها رغبة الفريقين في خطف نقاط المباراة وبدأها إنبى في الربع ساعة الأولى بتنظيم بعض الهجمات التي مثلت خطورة بعض الشئ على مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحه

في المقابل نشط لاعبو سموحه رويدا رويدا بفضل تحركات الثنائى أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى وسنحت لهم بعض الفرص الخطيرة على مرمى البلعوطى حارس مرمى إنبى إلا أنها ضلت المرمى ليطلق أحمد العدوى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .

وفى الشوط الثانى أهدر لاعبو إنبى العديد من الفرص التي لاحت لهم أمام مرمى سموحة كما فشل الفريق السكندري في إستغلال الهجمات أمام الفريق البترولى لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي.