شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتلفون بعيد ميلاد كريم نيدفيد على طريقة "ثبت صنم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعيد ميلاد زميلهم كريم نيدفيد في تدريبات اليوم، والطريف أن المران شهد مشاركة نجوم الأحمر فى لعبة "ثبت صنم" الشهيرة فى مصر، حيث اصطف اللاعبون فى خطين متوازيين وهنأوا "نيدفيد" بعيد ميلاده الذى وافق الأمس الأحد.

ويعد نيدفيد من مواليد 8 أغسطس 1997، وهو من أبناء قطاع الناشئين فى الأهلي، وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وقت أن كان المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على رأس الإدارة الفنية للأهلى، وتم إعارته لصفوف حرس الحدود، ثم وادى دجلة، قبل أن يعود مجددًا إلى صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية موسم 2016.

حسام البدرى مدرب الأهلى السابق اعتمد على اللاعب الشاب فى فترة توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، بل واستخدمه فى كل المراكز من الظهير الأيمن للأيسر لوسط الملعب للجناح، ولكن واجه اللاعب سوء حظ فى تلك الفترة، وحينها هاجمته الجماهير بشكل كبير بل وهاجمت المدير الفنى حسام البدري، لإصراره على الدفع باللاعب، بل وأطلق رواد السوشيال ميديا هجومهم على اللاعب والمدرب وأطلقوا على اللاعب ابن حسام البدرى، لإصراره على اللعب به ولاقتناعه بإمكانياته، بل وتحدث الكثيرين بأن الأهلي لو تعاقد مع "ميسي" فأنه سيكون بديل لنيدفيد فى فترة تدريب حسام البدرى للأهلي.

ما بين عشية وضحاها، أصبح كريم نيدفيد معشوق الجماهير الأهلاوية، فى ظل تألقه الكروى إبان قيادة الاوروجوانى مارتن لاسارتى مهمة تدريب الاهلى، والذى نجح فى إعادة اكتشاف اللاعب، بعد تعرضه لسيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية، كادت تجعله يرحل عن الجزيرة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

"نيدفيد" تحت قيادة مارتن لاسارتى، قدم مستويات مميزة للغاية، ونجح فى الوصول إلى قمة النضوج الكروى، ليصبح أحد الأوراق الرابحة، والأسلحة الفتاكة والمدمرة للمارد الاحمر سواء على الصعيد المحلى او الافريقى حيث أصبح هداف الأهلى فى دورى الأبطال الأفريقى بثلاثة أهداف حتى جاءت الطامة الكبرى.

نيدفيد أصيب فى مباراة الأهلى والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى والتى أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وفاز فيها الأهلى بهدفين لهدف وأجرى جراحة فى غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفى الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى فى ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

كريم نيدفيد ظهر فى قائمة الأهلى استعداداً لمواجهة دجلة لأول مرة منذ آخر مباراة شارك فيها أمام مصر للمقاصة فى الدورى يوم 10 أبريل 2019، أى منذ عامين و3 شهور و3 أسابيع، ما يساوى 846 يوما.

وتسببت تلك الغيابات فى أن يصبح نيدفيد أكثر لاعب غاب عن الأهلى خلال السنوات الأخيرة لفترة متتالية بسبب الإصابات، وهو ما قد يمنحه عن جدارة لقب عميد مصابى فريق الأهلى.

وإجمالاً لعب كريم نيدفيد مع الأهلى 67 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 3330 دقيقة لعب، سجل 7 أهداف وصنع هدفين، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى ثلاث مرات وكأس مصر مرة واحدة ومثلها للسوبر المحلى.

ويأمل الجهاز الفنى للأهلى أن يكون اللاعب تعافى فعلا من لغز الإصابات من أجل الاستفادة من جهوده خلال المرحلة المقبلة من الموسم، والتى تتميز بالصعوبة الشديدة نظرا للتحديات الكبيرة التى يخوضها المارد الأحمر على صعيد الدورى المحلى والمنافسة المشتعلة مع الزمالك على حسم اللقب.