20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمباراة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على ملعب إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة.

وأصبحت مواجهة الاتحاد مع الزمالك واحدة من أهم مباريات الموسم الجاري كونها ستحدد مصير الفريق السكندري في التأهل إلى الكونفدرالية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الترتيب برصيد 41 نقطة خلف بيراميدز الذي يأتي في المركز الرابع، بينما يصارع الزمالك على القمة مع الأهلي.

وضمت قائمة الاتحاد 20 لاعبا كالتالي: