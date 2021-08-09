مدرب سموحة عن عدم التأهل للكونفدرالية: لا نمتلك خبرات اللعب تحت ضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أنه توقع ما حدث أمام أنبي وتعثر فريقه وفقدان فرصة التأهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وقال سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة:" لاعبو سموحة لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف في المباريات المهمة والحاسمة".

وأضاف:" لا توجد لدى لاعبو سموحة خبرة انك توضع تحت ضغط في لقاء الفوز به سيمنحك فرصة التأهل إلى الكونفدرالية".

وأكمل:" كنت متوقع ما حدث أمام إنبي وحاولت رفع الضغوط من على اللاعبين، وفريق سموحة ليس لديه خبرات سابقة في مواقف مشابهة في مثل هذه المواقف".

وأتم :" اللاعبون لم يكونوا في مستواهم بسبب الضغط، وأكثر شيء أحززني أن المباريات المقبلة ستكون بدون حافز".

وفرط فريق سموحة في فرصة التأهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعد التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الخامس بالتساوي مع الاتحاد السكندي، بينما وصل إنبي إلى 39 نقطة في المركز السابع.

وانحصرت المنافسة بين الاتحاد وبيراميدز للفوز بالمقعد الثاني المؤهل إلى الكونفدرالية، حيث يملك بيراميدز 43 نقطة في المركز الرابع المؤهل في حالة تعادل أو خسارة الاتحاد أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويملك فريق الاتحاد 41 نقطة بالمركز السادس وفي حال فوزه على الزمالك سيصل إلى 44 نقطة ويتأهل رفقة المصري إلى الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل.