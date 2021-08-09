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الأهلي يكشف عن نتيجة المسحة الثانية لبدر بانون

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن استمرار إصابة المغربي بدر بانون بفيروس بعد إيجابية المسحة الثانية التي خضع لها.

وأشار طبيب الأهلي للموقع الرسمي لناديه إلى أن بانون سوف يجري مسحة طبية جديدة بعد 72 ساعة، ليتم تحديد برنامج عودة اللاعب بعد الشفاء.

ويخضع اللاعب المغربي للعزل في منزله حيث يتلقى العلاج اللازم وفقاً للبروتوكول المعتمد لمرضى .

ويستعد الأهلي لملاقاة الإسماعيلي بعد غد الأربعاء في الجولة 29 في الدوري الممتاز، في إطار حملته للحفاظ على القمة ولقب الدوري الممتاز.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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