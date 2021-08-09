برشلونة يعلن غياب أجويرو عن أول 10 أسابيع من الدوري الاسباني!

أعلنت إدارة برشلونة اليوم الاثنين غياب المهاجم الدولي الارجنتيني سيرخيو أجويرو عن أول 10 أسابيع من الدوري الاسباني، بسبب إصابة تعرض لها خلال التدريبات التحضيرية التي سبقت مباراة كأس جوان جامبر أمام يوفنتوس، والتي أقيمت أمس الاحد وانتهت بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

وقال برشلونة في بيان رسمي «لن يبدأ سيرخيو أجويرو مع الفريق في بداية الدوري الاسباني بداعي الإصابة التي تعرض لها أثناء التدريب أمس الأحد، وقد تأتي مشاركته الأولى قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل».

وأضاف «تعرض أجويرو لإصابة في عضلة الساق اليمنى (السمانة)، وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لتوضيح درجة الإصابة بشكل دقيق».

وانضم سيرخيو أجويرو الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 33، لصفوف برشلونة في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في يونيو الماضي.

وقضى أجويرو 10 سنوات بين صفوف مانشستر سيتي فاز خلالهم بالعديد من الألقاب، وبات الهداف التاريخي للنادي في الدوري الانجليزي الممتاز بأكثر من 200 هدف.

ووافق لاعب أتلتيكو مدريد الأسبق على تقليص راتبه السنوي للإلتحاق بصفوف برشلونة بهدف اللعب جنبًا إلى جنب ليونيل ميسي، إلا أن الأخير رحل عن النادي الكتالوني بعدما تعذر تجديد عقده لأسباب اقتصادية وهيكلية.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الاسباني يوم 15 أغسطس الجاري عندما يستضيف ريال سوسيداد على ملعب كامب نو، وبعد 6 أيام سيحل ضيفًا على أثلتيك بلباو في الجولة الثانية.