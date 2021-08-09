تعرف على جدول مباريات النصر السعودي في شهر أغسطس 2021، بالموسم الكروي الجديد 2021-2022، والذي ينطلق بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم 13 أغسطس الجاري.

يخوض النصر أولى مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد 2021-2022 على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض عندما يستقبل ضمك والمقرر لها يوم 13 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش.

وسيكون العالمي على موعد قوي خارج ملعبه أمام الفيصلي في ثاني مبارياته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك يوم 19 أغسطس 2021، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:50 يتوقيت جرينتش.

ويختتم النصر مبارياته في شهر أغسطس عندما يستضيف التعاون على ملعب مرسول بارك لحساب الجولة الثالثة في الدوري السعودي يوم 26 أغسطس الجاري، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش.

يذكر ان النصر قد أنهى الدوري السعودي الموسم الماضي في المركز السادس ولم يلحق بركب المتأهلين الى البطولات الآسيوية بعد أن أنهى الفيصلي آماله وأقصاه من نصف نهائي كأس الملك.

وعلى صعيد دوري أبطال آسيا 2021، نجح النصر السعودي في إنقاذ الموسم بالتأهل لدور الـ 16 من البطولة، والذي سيواجه فيه نادي تراكتور الإيراني، والمقرر لها يوم 14-9-2021.

وأستعد النصر بقوة للموسم الجديد بعدما أنهى معسكره في بلغاريا، حيث خاض 3 مباريات كانت الأولى ضد بانديف أكاديميا وانتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين، وكانت الثانية ضد أبويل القبرصي وانتهت بالتعادل السلبي، وكانت الأخيرة ضد نادي آردا الذي فاز على فارس نجد بهدفين لهدف.

وبعد العودة للرياض، خاض النصر وديته الأخيرة يوم 8 أغسطس 2021 بعدما حقق فوزاً عريضاً أمام فريق النصر الشعلة بخماسية نظيفة، سجلها تاليسكا (هدفين) وماشاريبوف وأبو بكر وعبدالفتاح عسير.

جدول مباريات النصر السعودي في شهر اغسطس 2021

1- يوم 13 أغسطس 2021 | النصر – ضمك (الجولة الأولى – الدوري السعودي)

2- يوم 19 أغسطس 2021 | الفيصلي – النصر (الجولة الثانية – الدوري السعودي)

3- يوم 26 أغسطس 2021 | النصر – التعاون (الجولة الثالثة – الدوري السعودي)