شوبير يعلن تفاصيل انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي.. وموسيماني: يشبه ميسي.. وسيمنحنا أفضلية في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى بات قاب قوسين أو أدنى من حسم التعاقد مع بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا المحترف بصفوف برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن بيرسي تاو غاب عن مباراة فريقه الأخيرة الودية مشيرا إلى أن صحيفة الديلى ميل الإنجليزية أشارت إلى أن غيابه جاء بسبب إنهاء إجراءات انضمامه للأهلى خلال الفترة المقبلة . ححسبما نشر موقع "صدى البلد".

وجه بيتسو موسيماني المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لمواطنه للجنوب أفريقي بيرسي تاو الجناح الأيمن لنادي برايتون الإنجليزي، تزامنا مع اقترابه تمثيل الفريق الأحمر، في نهاية الموسم الحالي.

تحدث الجنوب أفريقي موسيماني في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»: «بيرسي تاو يمتلك قدرات يجب أن تظهر للجماهير، هو مثل ميسي لديه الجديد ليقدمه كل أسبوع، أي مدرب في أفريقيا يتمنى الحصول على خدماته».

وأضاف بيتسو: «الأهلي لعب كأس العالم للأندية وواجه بايرن ميونخ، وبيرسى تاو يمتلك إمكانيات كبيرة تشبه ميسي، فإذا وافق ناديه على انتقاله إلينا واستطعنا دفع راتبه سيكون أمرًا جيدًا للغاية، وسيمنحنا الأفضلية في البطولة التي سنشارك فيها مجددا».

ودخل تاو، ضمن قائمة المرشحين للانضمام لصفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية، قبل انطلاق الموسم المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر، بطلب من المدرب بيتسو موسيماني، الذي كشف أنه ينوى ضم لاعب من جنوب أفريقيا لصفوف القلعة الحمراء، في تصريحات لإذاعة بلاده.

وكان موسيماني قد صرح في وقت سابق في تصريحات لصحيفة سوكر لادوما الجنوب أفريقية، عن شروط ضم بيرسي تاو: «لدي علاقة قوية جدا مع بيرسي تاو وفي حال كان متاح في الوقت الحالي لماذا لا نضمه، ولكن هل هو يريد العودة لأفريقيا من جديد؟ وهل نحن قادرون على دفع قيمة انتقاله للقلعة الحمراء؟ وهل نستطيع أن نوفي احتياجاته من أجل العقد الخاص به؟ في حال اكتملت إجابات كل الأسئلة الماضية فأنا مهتم جدًا بالتعاقد مع هذا اللاعب بكل تأكيد». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشهدت الأيام الماضية، دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل حسم أمر انتقاله للقلعة الحمراء بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أكد رغبته فى ضم تاو فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية والبدنية.

ويعد بيرسي تاو واحدا من أهم لاعبي منتخب جنوب إفريقيا فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها والخبرات الكبيرة التى يتمتع بها، ويطلق عليه البعض ميسي جنوب إفريقيا.

موسيمانى يلمح إلى الصفقة الإفريقية

يذكر أن موسيماني، أكد مؤخرا، أنه يريد لاعبا من جنوب أفريقيا "لكنه لا يلعب في الدوري المحلي هناك".

وقال بيتسو موسيماني عبر إذاعة "SAfmRadio" الجنوب إفريقية: "سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بيراتس) أو جاستون سيرينو (لاعب صن داونز) لكن هناك لاعب سيأتي، ليس من فريقي السابق (صن داونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة".

ويعرف موسيماني، اللاعب بيرسي تاو جيدا حيث لعب مع فريق الشباب بنادي صن داونز وصعده للفريق الأول ثم منحه فرصة.

وانتقل بيرسي تاو في صيف 2018 إلى نادي برايتون الإنجليزي ثم أعير إلى يونيون البلجيكي ثم كلوب بروج ثم أندرلخت في بلجيكا أيضا.