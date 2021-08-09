حسام حسن يستقر على 20 لاعبا بالاتحاد لمواجهة الزمالك فى استاد الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 20 لاعبا لمعسكر الفريق لمباراة الغد أمام الزمالك فى الأسبوع الـ29 من عمر الدورى الممتاز.

واللاعبين المختارون هم: محمد صبحى و صبحى سليمان و عادل نيمار و أحمد حجى و محمود رزق والسيد سالم و محمد الصباحى وخالد قمر و عمار حمدى و صبرى رحيل و فوزى الحناوى و سيمو و عبد الغنى محمد و بلال السيد و هشام صلاح و محمد رجب و أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و مروان النجار ومروان عطية.

وشهدت القائمة عودة خالد الغندور لقائمة الفريق والذى يعانى من كسر فى الوجه فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة، بينما الغيابات بالجملة فى الفريق حيث يعانى حسام حسن من نقص حاد فى الصفوف.

وتشمل قائمة الغيابات جميع المحترفين بالفريق، سوء بالإصابة أو الغيابات الأخرى وهم: أكوى و عمر الميدانى ونانا و رماريو و رزاق سيسيه، بالإضافة إلى كريم الديب و محمود شعبان و عماد السيد.