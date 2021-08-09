شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعلن موقف وليد سليمان من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق، يشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي على مدى الأسبوع الجاري، لتجهيزه للعودة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى سليمان تدريبات منفردة قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، وشارك في جزء من التدريبات خلال عمليات الإحماء الأولى بالكرة، وذلك وفق البرنامج الطبي الخاص بتجهيزه للمشاركة مع الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.

وخاض سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق، تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام في التاسعة مساء بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏26 و27 أغسطس.‏