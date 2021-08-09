شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب .. 3 نقاط تفصل ذئاب الجبل عن صراع الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المقاولون العرب ، بقيادة عماد النحاس، يعيش أياما صعبة بعدما اقترب من صراع القاع بالدوري المصري، وزادت المعاناة بالهزيمة الأخيرة أمام المصري أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة من 29 مباراة خاصها الفريق حتى الآن، وبفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويتبقى للمقاولون العرب خمس مباريات حاسمة فى مسيرة الفريق بالدوري هذا الموسم، وهي الجونة وأسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

ورصد نادي المقاولون العرب مكافآت خاصة للاعبين، لتحفيزهم للفوز في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام، واستهدف المقاولون تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات من أجل الخروج بالفريق من النفق المظلم بعد تراجع النتائج مؤخراً والابتعاد عن دائرة الهبوط.

وأغلق المقاولون العرب، صفحة مباراة النادي المصري، استعداداً لمواجهة الجونة، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.