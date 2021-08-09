شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن استمرار إيجابية عينة بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المسحة الطبية التي أجراها بدر بانون لاعب الفريق، أمس، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

وقال أبو عبلة، إن بانون سوف يجرى مسحة جديدة خلال 72 ساعة للاطمئنان على حالته.

وغاب بانون عن تدريبات الأهلي بعد شكوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية أمس جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجي والعزل المنزلي.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام في التاسعة مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات الجولة ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

واشتمل مران الأهلي على جانب بدني، فيما ركز بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تدريبات الكرة وتنفيذ الجزء الخططي.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الثلاثاء، للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.