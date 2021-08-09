شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يتعافى من كدمة إصبع القدم ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

واشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة فى القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافى قبل المشاركة فى المران الجماعي.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة سيراميكا الماضية، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وعقد المدير الفني للأهلي جلسة سريعة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء بعد غدٍ الأربعاء في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 فى بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الإسماعيلي، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٤ نقطة بعد الفوز على سيراميكا في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 في مسابقة الدوري.

وواصل محمد شريف تصدره قمة هدافي الدوري برصيد ١٨هدفًا.