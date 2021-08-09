شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يتعافى من كدمة إصبع القدم ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب عودته من اليابان، ومشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.
واشتكى طاهر محمد طاهر من كدمة فى القدم، وفضل الجهاز الفني منحه الوقت الكافي للتعافى قبل المشاركة فى المران الجماعي.
واستأنف الأهلي مرانه اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة سيراميكا الماضية، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
وعقد المدير الفني للأهلي جلسة سريعة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من الإصابة.
ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء بعد غدٍ الأربعاء في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 فى بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الإسماعيلي، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.
وتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦٤ نقطة بعد الفوز على سيراميكا في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 في مسابقة الدوري.
وواصل محمد شريف تصدره قمة هدافي الدوري برصيد ١٨هدفًا.